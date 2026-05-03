Лейла Фазлеева дала старт основным забегам Казанского марафона - 2026

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня стартовал заключительный день Казанского марафона, в рамках которого пройдет чемпионат России по марафону.

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева перед стартом поприветствовала всех участников и пожелала удачи. Всего в заключительный день на дистанции 42,2 км и 21,1 км вышли порядка 21 тысячи человек.

«От имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова приветствую всех участников международного значимого события, которое сегодня проходит в тысячелетней Казани. Уважаемые любители бега и профессионалы, спасибо вам за приверженность к спорту и здоровому образу жизни. Хочу пожелать вам удачи и легкого старта в Казани», – приводит слова Фазлеевой корреспондент «ТИ-Спорта»,

В конце Лейла Фазлеева поздравила всех присутствующих с прошедшим праздником 1 мая и с предстоящим - 9 мая.

Напомним, Казанский марафон проводится в Казани в 12-ый раз. В этом году общее количество участников достигло свыше 44 тысяч человек.

По традиции последних лет, в рамках Казанского марафона пройдет чемпионат России по марафону среди сильнейших бегунов страны. 32-кратный чемпион России Владимир Никитин во второй раз принимает участие в соревнованиях в Казани. Сегодня он попробует побить очередной рекорд страны (2:08:54), который был установлен Дмитрием Неделиным на прошлой неделе в Дюссельдорфе.

Казанский марафон проходит в эти дни, с 1 по 3 мая, в Казани.