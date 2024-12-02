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Экономика 2 декабря 2024 11:53

В столице Татарстана стартовал конкурс «Новогодняя Казань»

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Конкурс новогоднего оформления зданий «Новогодняя Казань» стартовал в столице Татарстана. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города сообщила директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Принять участие могут организации, относящие себя к сфере гостеприимства: отели, рестораны, кафе, музеи и другие», – сказала Санникова.

Конкурс пройдет по пяти номинациям:

  • «Лучшее новогоднее оформление здания – выбор горожан»
  • «Лучшее новогоднее оформление здания – выбор экспертного жюри»
  • «Лучшее внутреннее новогоднее оформление – выбор горожан»
  • «Лучшее внутреннее новогоднее оформление – выбор экспертного жюри»
  • «Лучшая фоторабота зимней Казани – выбор экспертного жюри»

Заявки на участие принимаются с 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года. А с 27 января по 10 февраля на сайте мэрии города пройдет открытое онлайн голосование, в котором могут принять участие все желающие.

#Деловой понедельник #Казань #новогодняя казань
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