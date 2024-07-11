В столице Татарстана состоялся семейный спортивный праздник

Фото: © Азалия Исмагилова / «Татар-информ»

В одном из дворов Казани, расположенном по улице Хусаина Мавлютова, сегодня прошел семейный спортивный праздник. В мероприятие оказались вовлечены как дети, так и их родители.

Участники события в игровой форме могли узнать больше о нормативах ГТО, а также познакомиться с такими дисциплинами, как: бег на короткие дистанции, отжимания, прыжки в длину.

Фото: © Азалия Исмагилова / «Татар-информ»

«Дети — это будущее России. Они должны быть здоровыми. А люди более старшего поколения, например, родители, пенсионеры, конечно, должны быть активными, жить долго и счастливо», — подчеркнула координатор Всероссийского спортивного марафона «Сила России» в Республике Татарстан, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.

При этом специалист заметила, что для занятий спортом не нужны огромные стадионы. Сегодня жители сами решают. каким будет их двор, где проходят не только спортивные, но и различные творческие мероприятия.

«Дети показали родителям, на что они способны, а родители тоже показали, что они много чего еще могут. Ведь столько детей сейчас тут, и самое интересное, что нормативы ГТО сдали все. Уровень занятий спортом в республике довольно высок», — отметила Ольга Павлова.

Фото: © Азалия Исмагилова / «Татар-информ»

Мероприятие было организованно в рамках программы «Наш двор» при поддержке регионального отделения сторонников партии «Единая Россия» и спортивного марафона «Сила России», который проводится по всей стране начиная с 2023 года.

«Великолепное мероприятие. Спасибо большое руководству Республики Татарстан за такие хорошие дворы. Дети — наше всё, поэтому душа радуется за детей, которые проявляют свою активность. Судя по реакции моих детей, хотелось бы чаще таких мероприятий», — прокомментировал событие начальник казанского штаба движения «Юнармия» Риад Хабибрахманов.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Автор материала — Азалия Исмагилова.