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Общество 14 октября 2026 11:24

В столице Татарстана прошло открытие энциклопедического форума

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В столице Татарстана прошло открытие энциклопедического форума
Фото: © «Татар-информ» ​

На площадке «Татар-информа» прошла пресс-конференция, посвященная открытию II Международного научного форума «Региональная энциклопедистка в контексте современных инновационных вызовов». Форум организован в честь 35-летия Академии наук РТ.

Участники пресс-конференции обсудили региональные и национальные парадигмы энциклопедических изданий, теорию и практику энциклопедистики в условиях инновационных вызовов, а также электронные и визуальные форматы изданий. Отдельное внимание уделили проекту «Татары Центральной Азии: энциклопедические очерки» и вопросам развития татарских общин зарубежья.

Программа форума включает два круглых стола, научный семинар и презентацию монографии «Вне глобализации: опыт и будущее национальной периодики и книгоиздания в России».

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