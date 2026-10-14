В столице Татарстана прошло открытие энциклопедического форума

Фото: © «Татар-информ» ​

На площадке «Татар-информа» прошла пресс-конференция, посвященная открытию II Международного научного форума «Региональная энциклопедистка в контексте современных инновационных вызовов». Форум организован в честь 35-летия Академии наук РТ.

Участники пресс-конференции обсудили региональные и национальные парадигмы энциклопедических изданий, теорию и практику энциклопедистики в условиях инновационных вызовов, а также электронные и визуальные форматы изданий. Отдельное внимание уделили проекту «Татары Центральной Азии: энциклопедические очерки» и вопросам развития татарских общин зарубежья.

Программа форума включает два круглых стола, научный семинар и презентацию монографии «Вне глобализации: опыт и будущее национальной периодики и книгоиздания в России».