В столице Татарстана прошли учения УФСБ по предотвращению теракта

В Казани сотрудники управления ФСБ по Татарстану провели учения по пресечению теракта и нейтрализации лиц, причастных к его совершению, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе управления.

«Основной целью состоявшихся учений являлось совершенствование взаимодействия Оперативного штаба с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, специальными и экстренными службами, иными заинтересованными ведомствами при условно совершенном преступлении террористической направленности», – сказали в пресс-службе.