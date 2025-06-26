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Общество 26 июня 2025 17:56

В столице Татарстана прошли учения УФСБ по предотвращению теракта

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В Казани сотрудники управления ФСБ по Татарстану провели учения по пресечению теракта и нейтрализации лиц, причастных к его совершению, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе управления.

«Основной целью состоявшихся учений являлось совершенствование взаимодействия Оперативного штаба с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, специальными и экстренными службами, иными заинтересованными ведомствами при условно совершенном преступлении террористической направленности», – сказали в пресс-службе.

#УФСБ РФ по РТ #учения фсб #учения
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