В столице Татарстана прошел форум «Казань - спортивная столица Исламского мира»

Фото: Пресс-служба Минспорта РТ

20 мая в Казани состоялся форум «Казань – спортивная строица Исламского мира» в рамках масшатбного события под названием KazanForum «Россия – Исламский мир». Форум объединил представителей спорта из Исламского мира и республики Татарстан для обсуждения условий и возможностей дальнейшего сотрудничества.

Мероприятие посетило около 200 гостей, включая представителей спортивных организаций, тренеров, спортсменов и других участников спортивного сообщества. Участниками стали представители ОАЭ, Сирии, Бахрейна, Кыргызской Республики, Саудовской Аравии, Ирана, Монголии, Казахстана, Бенина и Катара.

Форум «Казань – спортивная столица Исламского мира» выступил в качестве фактора партнерства, способного объединить людей, народы и страны. В рамках заседания рассматривались важные вопросы, касающиеся развития спорта в Исламском мире и республике Татарстан. Представители спортивных организаций, тренеры, спортсмены обменялись опытом и идеями, а также обсудили пути развития спортивных отношений между различными регионами.

Почетным спикером заседания стал министр спорта РТ Владимир Леонов, давший большой комментарий об успехах и достижених Татарстана в спорте за последние 10 лет.

«В стране Казань славится своими спортивными достижениями. Неслучайно город именует спортивной столицей России. Мы это звание заслужили благодаря большой работе. Более 15 лет активно работаем как внутри страны, так и на международной арене. Мы провели и продолжаем проводить огромное количество мероприятий. Одно из первых больших мероприятий было ровно 10 лет назад – это всемирная Универсиада 2013 года. В столице Татарстана были проведены летние студенческие игры по 26 видам спорта.

К этому мероприятию в Казани построили 32 объекта, столько же отремонтировали. Построили комплекс «Деревня Универсиады», где жили атлеты и на базе которого был открыт университет – Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, который по сей день является одним из главных спортивных ВУЗов нашей страны.

Благодаря проведению Универсиады, мы обновили не только спортивную, но и городскую инфраструктуру в столице Татарстана. Мы построили 14 транспортных развязок, обновили аэропорт, ж\д вокзалы, отремонтировали тысячи километров дорог.

Сегодня в Татарстане более 11,5 тысяч спортивных объектов. Мы лидеры в стране по количеству бассейнов, у нас более 260 бассейнов, из которых 12 – олимпийского размера. У нас больше всего в стране крытых ледовых арен.

Фото: Пресс-служба Минспорта РТ

Казань славна уникальными спортивными объектами. У нас один из лучших, если не самый лучший, – дворец водных видов спорта, есть полноценный футбольный стадион. У нас специализированные баскетбольный и волейбольный центры. В Казани одна из лучших ледовых арен, есть центр академии тенниса. Два года назад мы реализовали проект самого крупного экстрим-парка в Европе.

Мы продолжаем развивать успешно тенденции развития спорта в республике. Отмечу также, что Казань стала первым городом в истории России, который принял чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. В течение этого мероприятия мы реализовали уникальный проект, преобразовав временно футбольный стадион в водный. Мы построили внутри чаши два бассейна: один тренировочный, второй для соревнований. Зрители сидели на трибунах футбольного стадиона, при этом наблюдали за соревнованиями водного мундиаля. Проект действительно оказался уникальным, потому что пока его еще никто не повторил.

Через месяц мы будем отмечать пятилетие чемпионата мира по футболу в России. В Казани было сыграно шесть матчей мундиаля, дважды в столице свои встречи проводила сборная Франции, которая позже стала чемпионом мира. В связи с проведением мундиаля в городе росла урбанизация, городская сеть, спортивная структура. Казань преобразилась и мы, как жители, стали более открытыми, профессиональными.

Своим опытом проведения международных соревнований мы готовы делиться с остальными странами. Но в то же время с удовольствием готовы и учиться, нам есть, в чем расти. Мы сегодня крайне заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и обмене опытом», – цитирует Леонова корреспондент «ТИ-Спорт».

Фото: Пресс-служба Минспорта РТ

фото на анонсе: Пресс-служба минспорта РТ