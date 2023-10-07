В столице Татарстана прошел автопробег «Команды Путина»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани прошел автопробег в поддержку Президента России Владимира Путина, приуроченный ко дню рождения главы государства.

Руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабутдинов рассказал, что одними из инициаторов мероприятия стали молодежные организации республики.

«Сегодня день рождения Президента нашей страны — Владимира Владимировича Путина. И мы, активисты молодежных организаций, выступили с инициативой провести такую акцию, потому что понимаем, что сегодня все жители нашей страны должны максимально сплотиться вокруг главы государства», — заявил он.

Колонну легковых автомобилей с флагами России и символикой «Команды Путина» возглавили ретромашины клуба любителей исторической техники «АвтоРетроКлуб-21». Следом за ними ехали байкеры, а в конце колонны двигались обычные горожане, считающие себя единомышленниками Президента РФ.

Автомобили проехали от стадиона «Ак Барс Арена» до парка Победы, где участников акции ждали две «ГАЗели» с помощью бойцам татарстанских подразделений, участвующим в специальной военной операции. Здесь все желающие смогли добавить к грузу привезенные с собой вещи.

Помощь по адресным заявкам военнослужащих была собрана совместно с Народным фронтом и республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин не раз выражал уверенность в достижении целей спецоперации.



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Видео: Салават Камалетдинов / «Татар-информ».