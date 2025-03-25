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Экономика 25 марта 2025 19:04

В столице Татарстана пройдет международная ярмарка Kazan Halal Market

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В «Казань Экспо» с 13 по 18 мая пройдет международная торговая ярмарка Kazan Halal Market. Она будет организована в рамках ХVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На самой большой халяльной торговой площадке в России можно будет купить продукты питания, одежду, аксессуары, косметику и другие товары с соответствующей сертификацией от ведущих компаний-производителей стран исламского мира», – говорится в сообщении.

Кроме того, во время работы ярмарки пройдут мастер-классы по изготовлению открыток, игрушек, подставок и брелоков. Запланированы также концерты народных артистов, ансамблей и хореографической школы.

#халяльная продукция #ярмарка #экономический форум #россия - исламский мир
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