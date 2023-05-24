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В столице Татарстана представили коллекцию русского народного костюма Казанского Поволжья
Сегодня, в День славянской письменности и культуры, в здании Присутственных мест Казанского Кремля презентовали итоги реализации историко-этнографического проекта «Русские коллекции в музеях Татарстана». Участниками встречи стали ведущие российские ученые, исследователи, фольклористы, историки народной культуры, представители краеведческого и музейного сообществ.
«Любой проект может быть реализован, если в его основе — партнерство, дружба и единая команда. Этот проект соединил и науку, и общественность, и поддержку со стороны государства. Для всех нас важно, чтобы такие проекты воплощались в жизнь. В многонациональном и многоконфессиональном единстве и многообразии нашей страны — сила нашего народа. Есть потрясающие марийские, чувашские, удмуртские народные костюмы — у нас очень богатая культура. Человек издревле пытался окружить себя красотой, и мы увидели сегодня частичку этой красоты», — отметила в приветственной речи министр культуры РТ Ирада Аюпова.
В рамках этнографического проекта было издано пять книг: «Сарафанные комплексы», «Головные уборы и украшения», «Декоративно-прикладное искусство. Художественная обработка металла, глины и дерева», «Декоративно-прикладное искусство. Узорное ткачество. Набивные ткани. Кружево. Вышивка», «Народный костюм Казанского Поволжья конца XIX — первой половины XX века».
«Музейные фонды Татарстана бережно хранят ценнейшие образцы этнокультурного достояния. Серия изданий делает общедоступными наши музейные фонды для большого количества исследователей русской народной традиции. Таких проектов еще не было. В самом начале у нас было четкое понимание практической необходимости проекта и того, что он сможет работать долгие годы, транслируя достоверную научную информацию о традиционной культуре Казанского Поволжья», — заметила научный руководитель проекта Елена Гущина.
Участниками проекта стали 23 музея Татарстана, в каждом из которых была создана своя экспертная рабочая группа. Всего было совершено 23 экспедиции в различные районы республики. В работе над изданиями приняли участие ведущие республиканские этнографы, ученые, исследователи, фольклористы и специалисты музейного дела. Многие старинные экспонаты, хранящиеся в фондах музеев региона, оказались впервые представлены широкой публике.
«Все последние годы мы с большим вниманием вместе с экспертным сообществом наблюдали реализацию этого уникального проекта, на завершающей стадии которого мы сегодня присутствуем. Мы являемся участниками очень большого и важного процесса по сохранению материального и нематериального культурного наследия народов России. Когда в свет вышли первые тома проекта, посвященные одежде русского населения Казанского Поволжья, мы еще раз убедились в уникальности проводимой исследовательской работы», — подчеркнула руководитель Центра ремесленных традиций Российского этнографического музея Мария Янес.
В завершение мероприятия состоялась презентация коллекции старинных костюмных комплексов русского населения Казанского Поволжья конца XIX — первой половины XX века, воссозданных по музейным образцам. По словам организаторов, одежда является наглядной иллюстрацией к вышедшим в рамках проекта пяти томам. Гостям были показаны платья, костюмы-парочки, головные уборы, обувь, праздничная и повседневная одежда Казанского, Свияжского, Тетюшского, Чебоксарского и Чистопольского уездов Казанской губернии.
В рамках реализации проекта в Присутственных местах Кремля также открылась выставка реконструированной аутентичной одежды русского населения Казанского Поволжья «Русский стиль: традиция и душа народной культуры». На ней представлены локальные традиции русского населения республики. Изделия выполнены казанскими мастерами по старинным музейным образцам.
Проект был реализован по инициативе Русского национально-культурного объединения РТ и Культурного центра имени А. С. Пушкина во взаимодействии с Министерством культуры республики и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
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