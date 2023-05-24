В столице Татарстана представили коллекцию русского народного костюма Казанского Поволжья

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, в День славянской письменности и культуры, в здании Присутственных мест Казанского Кремля презентовали итоги реализации историко-этнографического проекта «Русские коллекции в музеях Татарстана». Участниками встречи стали ведущие российские ученые, исследователи, фольклористы, историки народной культуры, представители краеведческого и музейного сообществ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Любой проект может быть реализован, если в его основе — партнерство, дружба и единая команда. Этот проект соединил и науку, и общественность, и поддержку со стороны государства. Для всех нас важно, чтобы такие проекты воплощались в жизнь. В многонациональном и многоконфессиональном единстве и многообразии нашей страны — сила нашего народа. Есть потрясающие марийские, чувашские, удмуртские народные костюмы — у нас очень богатая культура. Человек издревле пытался окружить себя красотой, и мы увидели сегодня частичку этой красоты», — отметила в приветственной речи министр культуры РТ Ирада Аюпова.

В рамках этнографического проекта было издано пять книг: «Сарафанные комплексы», «Головные уборы и украшения», «Декоративно-прикладное искусство. Художественная обработка металла, глины и дерева», «Декоративно-прикладное искусство. Узорное ткачество. Набивные ткани. Кружево. Вышивка», «Народный костюм Казанского Поволжья конца XIX — первой половины XX века».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Музейные фонды Татарстана бережно хранят ценнейшие образцы этнокультурного достояния. Серия изданий делает общедоступными наши музейные фонды для большого количества исследователей русской народной традиции. Таких проектов еще не было. В самом начале у нас было четкое понимание практической необходимости проекта и того, что он сможет работать долгие годы, транслируя достоверную научную информацию о традиционной культуре Казанского Поволжья», — заметила научный руководитель проекта Елена Гущина.

Участниками проекта стали 23 музея Татарстана, в каждом из которых была создана своя экспертная рабочая группа. Всего было совершено 23 экспедиции в различные районы республики. В работе над изданиями приняли участие ведущие республиканские этнографы, ученые, исследователи, фольклористы и специалисты музейного дела. Многие старинные экспонаты, хранящиеся в фондах музеев региона, оказались впервые представлены широкой публике.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все последние годы мы с большим вниманием вместе с экспертным сообществом наблюдали реализацию этого уникального проекта, на завершающей стадии которого мы сегодня присутствуем. Мы являемся участниками очень большого и важного процесса по сохранению материального и нематериального культурного наследия народов России. Когда в свет вышли первые тома проекта, посвященные одежде русского населения Казанского Поволжья, мы еще раз убедились в уникальности проводимой исследовательской работы», — подчеркнула руководитель Центра ремесленных традиций Российского этнографического музея Мария Янес.

В завершение мероприятия состоялась презентация коллекции старинных костюмных комплексов русского населения Казанского Поволжья конца XIX — первой половины XX века, воссозданных по музейным образцам. По словам организаторов, одежда является наглядной иллюстрацией к вышедшим в рамках проекта пяти томам. Гостям были показаны платья, костюмы-парочки, головные уборы, обувь, праздничная и повседневная одежда Казанского, Свияжского, Тетюшского, Чебоксарского и Чистопольского уездов Казанской губернии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках реализации проекта в Присутственных местах Кремля также открылась выставка реконструированной аутентичной одежды русского населения Казанского Поволжья «Русский стиль: традиция и душа народной культуры». На ней представлены локальные традиции русского населения республики. Изделия выполнены казанскими мастерами по старинным музейным образцам.

Проект был реализован по инициативе Русского национально-культурного объединения РТ и Культурного центра имени А. С. Пушкина во взаимодействии с Министерством культуры республики и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.