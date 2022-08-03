В столице Татарстана откроется коворкинг «Добрая Казань» за 35,7 млн рублей

1 сентября в столице Татарстана откроется коворкинг «Добрая Казань», который объединит под своей крышей представителей более ста благотворительных сообществ. О создании условий для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья рассказала на заседании Казгордумы замруководителя исполкома, курирующая вопросы социальной сферы, Гузель Сагитова.

«Представители более ста благотворительных сообществ будут собираться для совместной работы, обмена опытом и подготовки проектов. Здесь же планируется проводить семинары и тренинги. Одновременно в кабинетах смогут трудиться до 24 приглашенных специалистов. Сейчас в помещениях площадью 560 кв. метров продолжается ремонт, мы надеемся, что к 1 сентября он [коворкинг] откроется. И также здесь разместится общественная организация ветеранов-пенсионеров Казани», — отметила докладчик.

Будет благоустроена и прилегающая к коворкингу территория. Общий лимит финансирования составит 35,7 млн рублей.

Гузель Сагитова перечислила еще несколько проектов для проведения полезного досуга. Например, при школе №49 открылся новый творческий досуговый центр «МастерОК» для учащихся и детей с ОВЗ.

Первый набор детей осуществил инклюзивный досуговый центр в здании театра «Экият», открытый при поддержке Министерства культуры РТ и благотворительного фонда «В твою пользу».

Также скоро начнет работу инклюзивный досуговый центр «Перемена» на ул. Кул Гали, д.10, где будут работать специалисты гончарного мастерства, столярного дела, преподаватели кулинарных курсов, керамики. Здесь же откроется фитнес для мам, воспитывающих детей с особенностями развития. Также принято решение об организации инклюзивных досуговых центров для детей с ограниченными возможностями здоровья во всех районах города.

Администрация Советского района совместно с Общественной организацией «Просто другие» реализовала проект учебно-тренировочной квартиры для людей с ментальными нарушениями развития. Этот проект, который называется «Путь к жизни», стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года. Он призван адаптировать детей и подростков с нарушениями в развитии к жизни в обществе, обучить самостоятельности через практические тренировки в реальных бытовых условиях. Аналогичные тренировочные квартиры появятся в каждом районе Казани.

Также Гузель Сагитова сообщила, что совместно с общественной организацией «Просто другие» и школой №86, где в ресурсном классе обучаются дети с расстройством аутистического спектра, запускается медиапроект «Пазл». В рамках него ученики будут рассказывать об аутизме своим сверстникам. Проект реализуется на площадке инклюзивной киношколы «Титры», где также запускается пилотная программа обучения детей с РАС киноискусству.