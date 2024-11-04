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В столице Татарстана начался крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери
Масштабный крестный ход в День Казанской иконы Божией Матери начался в Казани. Несколько сотен людей этим утром собрались у Благовещенского собора Казанского кремля, чтобы отправиться в крестный ход с чтимым образом Богоматери «Казанская».
Согласно преданию, 444 года назад Дева Мария явилась во сне девочке Матроне и указала ей место, где лежит икона. На этом месте позже воздвигли Казанский собор. Именно к месту явления образа сегодня и отправились люди крестным ходом.
В честь праздника сегодня пройдут торжественные мероприятия. После крестного хода в Казанском соборе начнется Литургия, которую совершит сонм архипастырей Русской Церкви.
После, в Музее Казанской епархии откроется выставка «Патриарх Ермоген и его время».
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