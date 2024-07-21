В столице Татарстана начался крестный ход в честь 445-летия явления Казанской иконы

В Казани начался масштабный крестный ход в честь 445-летия явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Шествие возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Началось празднование еще накануне – вечером 20 июля торжественное Всенощное бдение прошло в Казанском соборе, построенном на месте явления чудотворного образа.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня утром несколько сотен верующих встретили праздник в Благовещенском соборе Казанского кремля. Здесь, перед началом крестного хода, исполнили молебен Божией Матери с участием владыки Кирилла и духовенства Татарстанской митрополии.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После этого началось молитвенное шествие с чтимым образом Богородицы. Верующие проследуют по городским центральным улицам, обойдут кремль и отправятся к месту, где была явлена Казанская икона – в Казанский кафедральный собор Богородицкого мужского монастыря.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Здесь в девять утра начнется Божественная литургия, которую совершит сонм архипастырей Русской Церкви.

В честь праздника в 18:00 на Кремлевской набережной пройдет концерт Татьяны Куртуковой – исполнительницы хита «Матушка», а также народных и авторских песен.

Чудотворная Казанская икона – одна из наиболее почитаемых в Русской Церкви. Она известна в разных уголках мира. С момента, когда образ был обретен, в Казань приезжали паломники из разных городов мира.

Согласно преданию Богородица явилась во сне маленькой девочке Матроне и указала на место, где позже была найдена икона. Образ сыграл большую роль в судьбе страны – со списком, то есть копией иконы, ополченцы Минин и Пожарский освободили Москву. С тех пор именно «Казанская» считается заступницей земли русской, ей молятся войны перед тем, как отправиться в сражение.