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В столице Татарстана начался крестный ход в честь 445-летия явления Казанской иконы
В Казани начался масштабный крестный ход в честь 445-летия явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Шествие возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Началось празднование еще накануне – вечером 20 июля торжественное Всенощное бдение прошло в Казанском соборе, построенном на месте явления чудотворного образа.
Сегодня утром несколько сотен верующих встретили праздник в Благовещенском соборе Казанского кремля. Здесь, перед началом крестного хода, исполнили молебен Божией Матери с участием владыки Кирилла и духовенства Татарстанской митрополии.
После этого началось молитвенное шествие с чтимым образом Богородицы. Верующие проследуют по городским центральным улицам, обойдут кремль и отправятся к месту, где была явлена Казанская икона – в Казанский кафедральный собор Богородицкого мужского монастыря.
Здесь в девять утра начнется Божественная литургия, которую совершит сонм архипастырей Русской Церкви.
В честь праздника в 18:00 на Кремлевской набережной пройдет концерт Татьяны Куртуковой – исполнительницы хита «Матушка», а также народных и авторских песен.
Чудотворная Казанская икона – одна из наиболее почитаемых в Русской Церкви. Она известна в разных уголках мира. С момента, когда образ был обретен, в Казань приезжали паломники из разных городов мира.
Согласно преданию Богородица явилась во сне маленькой девочке Матроне и указала на место, где позже была найдена икона. Образ сыграл большую роль в судьбе страны – со списком, то есть копией иконы, ополченцы Минин и Пожарский освободили Москву. С тех пор именно «Казанская» считается заступницей земли русской, ей молятся войны перед тем, как отправиться в сражение.
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