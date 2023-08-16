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Общество 16 августа 2023 11:33

В столице Татарстана на набережной Казанки установят памятник учителю

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О планах по созданию в Казани нового сквера и установке памятника учителю на набережной Казанки заявил глава Минобрнакуи РТ Ильсур Хадиуллин, выступая августовском совещании работников образования и науки Татарстана.

Министр отметил, что данные работы запланированы на текущий год, объявленный годом педагога и наставника.

Напомним, вышеупомянутое мероприятие проходит сегодня в казанском IT-парке им. Б.Рамеева под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, в совещании принимает участие заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

#Казань #памятник #учитель
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