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Общество 11 марта 2025 16:30

В столице РТ за две недели поступило больше 30 жалоб на сосульки и наледь

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Накануне на улице Сыртлановой в Казани крупная сосулька упала на припаркованную у подъезда машину.

В результате происшествия никто из людей не пострадал, повреждения получил только автомобиль, пишет «Татарстан 24».

Ранее в Жилинспекцию Татарстана неоднократно жаловались на глыбы льда, которые «скопились» на крышах домов. Только за последние 14 дней поступило больше 30 обращений на этот счет.

Причем до этого коммунальные службы проверили все адреса и очистили крыши зданий от ледяных глыб.

#жалоба #Казань #лед упал с крыши
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