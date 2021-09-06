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Ру Тат
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6 сентября 2021  11:42
Эльза Кузнецова

В столице РТ впервые пройдет Фестиваль национального костюма «Казан дружбы народов»

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В субботу, 11 сентября, в Казани на площади перед Дворцом земледельцев состоится фестиваль национального костюма «Казан дружбы народов», приуроченный к Году родных языков и народного единства, проходящему в Республике Татарстан. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

По словам докладчика, основная идея проекта — повысить уровень знаний о локальной культуре и объединить представителей разных конфессий и этносов. 

С полудня на площади будут проходить мастер-классы по изготовлению сувениров, фотосет в национальных костюмах, мастер-класс по танцам — кубинским, мексиканским, грузинским. У всех желающих также будет возможность послушать концертную программу и посмотреть на флешмоб «Казан дружбы народов». 

Специально для мероприятия местные музыканты записали авторский трек, в основу которого легли мотивы татарских, русских, мордовских, чувашских и других народных песен, а местные танцоры подготовили танец, элементы которого сочетают в себе разные национальные мотивы.

«Гостей ждет яркое зрелищное представление», — подчеркнула Дарья Санникова.

Кроме того, на фестивале будет организована дегустация национальных блюд, а главным угощением праздника станет казанский плов с говядиной, приготовленный в большом казане. «Его можно будет попробовать абсолютно бесплатно и при желании забрать рецепт домой, повара охотно поделятся секретами приготовления», — добавила спикер.

#Год родных языков и народного единства
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