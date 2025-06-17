В столице РТ учредят новые награды – «Гордость и Слава Казани» и «Волонтер Казани»

В Казани учредят новые муниципальные награды – знак отличия «Гордость и Слава Казани» и почетный знак «Волонтер Казани». Такое решение было принято сегодня на заседании Казгордумы четвертого созыва.

«Знаком отличия «Гордость и Слава Казани» награждаются граждане за проявленные отвагу, самоотверженность и мужество при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни при охране общественного порядка», – рассказал руководитель Аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Он добавил, что знаком отличия «Гордость и Слава Казани» также будут награждены граждане, внесшие вклад в повышение авторитета Казани в России и на международном уровне, победители и лауреаты республиканских, общероссийских, международных конкурсов и олимпиад. Кроме того, наградят тех, кто достиг высоких результатов в спортивной, научной, культурной и другой деятельности.

Почетным знаком «Волонтер Казани» награждаются граждане, внесшие значительный вклад в развитие благотворительности и добровольчества. То есть, награда предусмотрена за добровольческую (волонтерскую) деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг, направленных на решение социально значимых задач.

При награждении знаком отличия «Гордость и Слава Казани» и почетным знаком «Волонтер Казани» предусмотрена единовременная выплата с учетом уплаты налога в размере 50 тыс. рублей, сообщил Алеев.

«Проектом утверждается порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения из средств бюджета Казани при награждении наградами Казани: при присвоении звания «Почетный гражданин Казани», занесении в Книгу Почета Казани, награждении знаком отличия «Гордость и Слава Казани», почетным знаком «Волонтер Казани», – отметил руководитель Аппарата исполкома Казани.

По его словам, в случае смерти награжденного его награда и документы к ней передаются на хранение наследникам как память без права ношения. Единовременное денежное вознаграждение также выплачивается наследникам.

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил повысить денежное вознаграждение к награде «Гордость и Слава Казани» до 75 тыс. рублей с учетом уплаты налога.

«Знаком отличия «Гордость и Слава Казани» в основном будут награждаться участники СВО или те, кто обеспечивает охрану общественного порядка», – пояснил он.

Депутаты поддержали его предложение.