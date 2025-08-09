В столице РТ прошел Кубок Казани по дзюдо в формате «стенка на стенку»

пресс-служба Федерации дзюдо РТ

В казанском парке Урам на «Дне казанского спорта» состоялся Кубок Казани по дзюдо до 15 лет в формате «стенка на стенку». В девяти весовых категориях встретились команды юношей из спортшкол «Батыр», «Тасма», «Мотор», а также спортсмены из Набережных Челнов.

Победителем и обладателем Кубка Казани стала команда спортшколы «Тасма» (Казань), второе место завоевала команда Набережных Челнов и третьими стали представители республиканской спортшколы «Батыр» (Казань).

Исполнительный директор Федерации дзюдо Татарстана Марк Зарубин сообщил, что сегодня на площадке парка «Урам», помимо соревнований, состоялись мастер-классы дзюдоистов сборной России и Татарстана, а также показательные выступления воспитанников спортшкол Казани, эстафеты и конкурсы.

«Наша площадка на Дне казанского спорта стала уже традиционной. Многие казанцы приходят к нам с семьями, наблюдают за соревнованиями, участвуют в конкурсах и записывают детей в клубы и спортшколы дзюдо по месту жительства. Мы же, в свою очередь, не только развлекаем гостей праздника, но и рассказываем им о ценностях дзюдо, наших проектах в области массового спорта для детей и взрослых и главное — приобщаем к здоровому образу жизни», — поделился с журналистом «Татар-информа» Зарубин.

В рамках мероприятия дети могли сфотографироваться с большим белым медведем, посетить зону аквагрима и поучаствовать в веселых стартах с элементами дзюдо. Праздник завершился бесплатной раздачей мороженого и фотосессией с чемпионами.