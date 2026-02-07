В столице РТ почти на сутки останется без воды ВЦ «Казанская ярмарка» и несколько домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана 32 здания, в основном административных, включая выставочный центр «Казанская ярмарка», почти на сутки останутся без воды. Об этом сообщается на сайте казанского МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9 часов утра 10 февраля, а возобновят в 6 часов утра 11 февраля. Причиной временных неудобств станут работы по подключению водопровода административного здания и лаборатории (ул. Даурская, 14) к централизованным сетям водоснабжения. Здание занимает Россельхозцентр по РТ.

В общей сложности отключение затронет три многоквартирных и четыре частных дома, одну клинику и 24 административных здания.

Помимо Россельхозцентра, воды не будет в следующих зданиях по Оренбургскому тракту: 8д (ЖК «Манхэттен»), 8 павильоны 1 и 2 (мультимедийный парк «Россия – Моя история»), 8 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 (ВЦ «Казанская ярмарка»), 8а, 8в, 8г (Университет управления «ТИСБИ»), 8г корп. 3 и 4, 8д, 8/3, 8/4, 10 корп.1 и 5, 20, 20а (Управление Россельхознадзора по РТ), 20а/1, 20а корп.1, 20б, 20в, 20г, 20д, 20 корп. 1, 24, 12, 14, 16 и 18 (последние четыре – частные дома).