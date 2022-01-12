В столице России впервые человек без гражданства получил «паспорт негражданина»

В Москве впервые получил временное удостоверение личности человек без гражданства. Об этом РИА Новости рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева.

Президент России Владимир Путин еще в феврале 2021 года подписал закон о таких документах. Временное удостоверение сроком на десять лет позволяет работать без оформления разрешений.

В Москве «паспорт негражданина» — временное удостоверение личности первым получил 53-летний Якубджан Хакимджанов.

«Он провел в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», — пояснила Меркачева.

Сам мужчина рассказал, что он родился в Душанбе, его семья переехала в Астрахань, когда ему исполнилось пять лет. Школу он не посещал. По малолетству попал в тюрьму, так и сложилась в дальнейшем его судьба.

Правозащитница уточнила, что последний раз Хакимджанова задержали из-за того, что полиция не смогла идентифицировать его личность. Тогда же выяснилось, что у мужчины нет никакого гражданства. На этот раз его поместили в комнату временного проживания, а не в камеру.

«Огорчается лишь тому, что телевизора нет, но читает книги. А читать и писать он научился в СИЗО „Бутырка“. Кроме того, руководство центра подарило ему кнопочный телефон, чтобы он мог найти родственников и знакомых, которые бы его приютили», — рассказала Меркачева.

Хакимджанов также попросил, чтобы ему помогли найти работу, добавила правозащитница.