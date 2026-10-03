В столице представили книгу «Татарский культурный центр Москвы: очерки истории»

В историческом здании Татарского культурного центра Москвы в Малом Татарском переулке 2 октября прошла презентация книги «Татарский культурный центр Москвы: очерки истории». Издание обращено к более чем вековой истории одного из знаковых татарских домов столицы и рассказывает о ней прежде всего через судьбы людей. Об этом сообщает пресс-служба Татарской национально-культурной автономии Москвы.

Книга вышла под редакцией духовного лидера мусульман России, председателя ДУМ РФ, главного муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Авторами стали историк, кандидат исторических наук, директор Центра исламских исследований Московского исламского института Дамир Хайретдинов, кандидат педагогических наук, историк и публицист Марат Сафаров, а также заместитель председателя ДУМ РФ, председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы, заслуженный работник культуры Татарстана и Башкортостана, член Союза писателей России Фарит Фарисов.

«Команда под руководством Фарита Фарисовича Фарисова работает в тесном взаимодействии с мусульманским сообществом Москвы, что закономерно, учитывая неразрывную связь татарского народа с исламом. Выход книги, посвященной более чем вековой истории Татарского культурного центра, становится важным событием в московской историографии, напоминает о неотъемлемой татарской составляющей в истории столицы России», – подчеркнул в своем приветствии Гайнутдин.

Согласно сообщению, главная мысль книги и вечера была сформулирована просто и емко: «Дом – это не стены. Дом – это люди».

Открывая вечер, Фарит Фарисов отметил, что современная работа является достойным продолжением истории дома, заложенной предшественниками. Он пригласил на сцену почетного председателя Татарской национально-культурной автономии Москвы, генерал-полковника в отставке Расима Акчурина – человека, «без которого сегодняшнее событие и многие другие значимые события в истории татар Москвы просто не состоялись бы».

«Этот дом всегда служил истории и культуре татар», – подчеркнул Расим Сулейманович. Он поблагодарил организаторов, назвав встречу историческим событием. «В добрый путь, татарский народ Москвы, только вперед – во имя процветания нашей нации», – обратился он к участникам презентации.

История здания в Малом Татарском переулке началась в дореволюционной Москве. В 1912 году нефтепромышленник и меценат Шамси Асадуллаев приобрел в Замоскворечье место для строительства школы. В 1914 году был построен один из запланированных объектов, где разместились классы для мальчиков и девочек. Значение дома быстро вышло за рамки школьного здания: здесь размещались татарские организации, в печати того времени здание называлось татарским «Домпросом». В мае 1917 года состоялся I Всероссийский мусульманский съезд, собравший около 800 делегатов, где обсуждались вопросы национально-культурной автономии и будущего государственного устройства России.

В 1941 году здание было закрыто и национализировано. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь, позднее – колледж МИД. Лишь в 2003 году здание передали Региональной татарской национально-культурной автономии Москвы на условиях безвозмездного пользования.

«Есть дома, связывающие события и поколения, а порой и целые народы. Они не нуждаются в представлении. Возможно, лишь в уточнении исследователей, чтобы мы еще раз осознали их значимость. Это сердце Замоскворечья. Много историй, судеб, мыслей, событий сошлись в этом узловом пространстве…», – отметил ведущий вечера, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, заместитель председателя ДУМ РФ, руководитель департамента культуры Ренат Абянов. Он также назвал центр «культовым» не только для Москвы, но и для всего татарского народа.

Дамир Хайретдинов посвятил три главы истории татарской общины Москвы и самого здания до 1917 года. Он привел цитату из заметки неизвестного публициста ноября 1914 года: «Если вы по ошибке забредете во 2-й Татарский переулок, то будто попадёте в другой мир… Вместо домов, прижавшихся к земле, как сгорбившаяся старуха, вашему взору предстает огромное здание, словно горделиво возвышающийся сосновый бор. Издалека видны его белый цвет и его красота, которые заставляют влюбиться в себя. Если встать перед этим зданием, то просто теряешься».

Марат Сафаров, автор главы «Татарский культурный центр в раннесоветские десятилетия», отметил, что особая страница в истории дома связана с именем поэта Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Джалиль приехал в столицу в 1927 году, и этот дом стал одной из важных московских страниц его биографии.

Прозвучало видеообращение Чулпан Залиловой (Джалиль). Она рассказала о чувствах, связанных с домом, где неоднократно бывал ее отец, и выразила пожелание, чтобы татары Москвы собирались здесь в дни самых важных праздников. «Когда я прихожу в этот Дом, меня всегда охватывает огромное волнение, потому что здесь много раз бывал мой отец. Мы должны собираться в этом Доме по всем самым важным нашим праздникам».

«Мы должны знать свою историю. Мы татары и башкиры в годы военных потрясений всегда доказывали и доказываем сегодня преданность нашей Родине на поле боя», – отметил Герой России, кавалер трех орденов Мужества Руслан Гарифуллин – заместитель председателя Татарской национально-культурной автономии Москвы по патриотическому воспитанию.

Директор Московского Дома национальностей Сергей Ануфриенко назвал более чем вековую историю здания свидетельством его особой значимости: «111 лет истории этого Дома – это возраст, вызывающий громадное уважение… Замечательно, что сегодня уделяется столько внимания создателям этого прекрасного архитектурного сооружения с богатой историей… Татарский культурный центр служит делу межнационального единства, общения и сохранению культуры и традиций татарского народа».

«Это и наш Дом тоже. Многие наши творческие коллективы ведут здесь свою творческую деятельность», – рассказал о совместной работе с центром заместитель полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте РФ Ильшат Рахматуллин.

Представитель полномочного представительства Республики Татарстан в РФ Сюмбель Таишева отметила значимость работы ученых, фиксирующих исторические события на страницах книг, и выразила надежду, что у издания появится продолжение.

Сегодня Татарский культурный центр продолжает работу: проводит культурные и общественные мероприятия, работает с молодежью, развивает творческие коллективы и образовательные проекты, поддерживает участников СВО и их семьи. «В этой книге мы собрали то, что нас объединяет. Мы работаем для людей», – подчеркнул Фарит Фарисов.

Вечер завершился выступлением сводного хора артистов Татарского культурного центра Москвы под руководством заслуженного артиста России и Республики Татарстан Ильдара Шигапова. Прозвучала песня «Халкым» (Мой народ).

Фото: пресс-служба Татарской национально-культурной автономии г. Москвы