В столице Кувейта после удара загорелся небоскреб службы соцобеспечения

В Эль-Кувейте загорелся небоскреб, в котором размещается служба социального обеспечения Кувейта. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

В Телеграм-канале телеканала опубликовано видео, на котором видно, что огонь охватил верхние этажи здания. Другие детали происшествия не уточняются.

Ранее армия Кувейта заявила об атаке беспилотников на топливные резервуары в международном аэропорту.

Ситуация развивается на фоне ударов США и Израиля по объектам в Иране, включая Тегеран, нанесенных 28 февраля. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Иран атакует цели на территории Израиля и американские военные объекты в регионе Ближнего Востока.