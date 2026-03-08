news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 8 марта 2026 09:47

В столице Кувейта после удара загорелся небоскреб службы соцобеспечения

Читайте нас в
Телеграм

В Эль-Кувейте загорелся небоскреб, в котором размещается служба социального обеспечения Кувейта. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

В Телеграм-канале телеканала опубликовано видео, на котором видно, что огонь охватил верхние этажи здания. Другие детали происшествия не уточняются.

Ранее армия Кувейта заявила об атаке беспилотников на топливные резервуары в международном аэропорту.

Ситуация развивается на фоне ударов США и Израиля по объектам в Иране, включая Тегеран, нанесенных 28 февраля. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Иран атакует цели на территории Израиля и американские военные объекты в регионе Ближнего Востока.

#сша и иран
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Казанские парни»: ремейк молодежной комедии от Айдара Заббарова

«Казанские парни»: ремейк молодежной комедии от Айдара Заббарова

7 марта 2026
Жилье, работа и выплаты: депутат Панеш предложил новые меры поддержки для матерей

Жилье, работа и выплаты: депутат Панеш предложил новые меры поддержки для матерей

7 марта 2026
Новости партнеров