В столице Кубы состоялась акция «Бессмертный полк»

В шествии «Бессмертного полка» в столице Кубы (Гаване) приняли участие около 300 человек. Среди участников были как россияне, так и кубинцы — сотрудники посольства, выпускники советских вузов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это мероприятие мы проводим во всем мире, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне», — отметил посол России Андрей Гуськов.

Он подчеркнул, что участники акции вспоминают 27 млн жизней — такую цену заплатил Советский Союз за освобождение страны и Европы.

«Сегодня такое мероприятие имеет особую важность, потому что мир должен вспомнить уроки Второй мировой войны», — сказал Гуськов.