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Общество
9 мая 2022  07:03

В столице Кубы состоялась акция «Бессмертный полк»

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В шествии «Бессмертного полка» в столице Кубы (Гаване) приняли участие около 300 человек. Среди участников были как россияне, так и кубинцы — сотрудники посольства, выпускники советских вузов. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Это мероприятие мы проводим во всем мире, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне», — отметил посол России Андрей Гуськов.

Он подчеркнул, что участники акции вспоминают 27 млн жизней — такую цену заплатил Советский Союз за освобождение страны и Европы. 

«Сегодня такое мероприятие имеет особую важность, потому что мир должен вспомнить уроки Второй мировой войны», — сказал Гуськов.

#бессмертный полк
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