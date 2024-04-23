В столице Болгарии вновь демонтируют памятник Советской армии

Власти Софии (столица Болгарии) приказали возобновить демонтаж памятника Советской армии. С памятного сооружения уже сняли облицовочные плиты с надписями, пишет ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

Демонтировать памятник продолжили по распоряжению главного архитектора города. Интересно, что ранее Административный суд Софии запретил убирать памятник Советской армии, но позже Высший административный суд признал недействительным это решение.

Споры насчет памятника, который возвели в 1954-м, возникали в Болгарии несколько раз. Сначала его решили снести еще в 90-е: такое решение принял горсовет Софии в 1993 году. Но в городе после этого начались протесты сторонников Болгарской социалистической партии, и от демонтажа отказались. Над памятным сооружением также часто надругались вандалы. В итоге в марте 2023-го софийские депутаты вновь решили убрать памятник и перенести его. Тогда власти объяснили, что данному сооружению нужна реставрация.