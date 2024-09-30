В столетнем селе Пестречинского района появятся детская площадка и сцена

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В селе Салкын Чишма Пестречинского района благоустроят территорию родника. Также по проекту здесь появятся детская площадка и сцена.

Сегодня в населенном пункте две улицы с популярными названиями – Нариманова и Тукая, 82 дома и 160 прописанных жителей. Их окружают тихие леса и бескрайние поля. Здесь есть сельский клуб и мечеть, в школу и садик детей отвозят в Ленино-Кокушкино, там же расположен магазин.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Название села переводится как «студеный ключ». Ведь родник — духовное наследие деревни. Ее жители издавна брали питьевую воду именно из этого родника. Вокруг него всегда кипела жизнь.

В настоящее время в домах села из труб течет родниковая вода. Тем не менее люди нередко спускаются к ключу как за водой, так и за тем, чтобы послушать ее журчание.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В рукописи уроженца села Рафката Исмагилова говорится, что история деревни Салкын Чишма ведется с 1924 года, когда здесь обосновались 25 семей из деревни Шеленгур Арского района.

К ним добавляются некоторые жители деревень Куркачи, Ямашурма, Мульма, Айша, Урмат Высокогорского района. Начинателем был Хусаин Галимзянов. Фамилии первых переселенцев: Галимзянов, Закиров, Нигметзянов, Насыбуллин, Гибатов, Батыршин, Галиев, Зайнуллин, Ситдиков, Исмагилов.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В 1929 году начинается формирование колхоза, ему дают название «Новая сила». Председателем становится Зиганша Батыршин. В 1935 году колхозу вручают переходящее Красное знамя района. Гарапша Закиров, Вафа Закиров, Исмагил Ибрагимов, Галимулла Насыбуллин, Шаяхмет Хамидуллин удостаиваются слов благодарности.

В середине деревни раньше стоял клуб. Под руководством Талгата Зайнуллина в нем проводились праздничные концерты. Весной в здании хранили семенной картофель, а летом организовывали ясли. На переулке пониже располагалась начальная школа. Первым учителем деревни был Гильмулла Миннуллин. В 1949 году школу присоединяют к Апакаевской и организуют семилетнюю школу.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Еще ниже рядом с рекой Ушня простирались колхозные поля, где совместным трудом выращивали овощи.

Когда началась Великая Отечественная война, в деревне было 65 домов, не меньше 300 жителей. 62 из них ушли на фронт, 29 остались на поле боя. В 2018 году в селе установили памятник участникам войны.

По информации, взятой из энциклопедии, в 1926 году в Салкын Чишме проживали 299 человек, в 1949 — 276, в 1979 — 290, в 2008 — 170, в 2015 — 190, из них 75 пенсионеров.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Абыстай села Мавлия Гибатова в деревню пришла 56 лет назад невестой. Далеко от дома уходить не пришлось, родом она из Ленино-Кокушкино, там же работала учителем начальных классов. Соседняя Салкын Чишма ей была хорошо знакома. Как сегодня помнит ту ночь, когда ступила на эту землю как будущая жена Анвара Гибатова.

«Время 11. Заведующая Насима Сайфуллина закрывает двери клуба. Поняв, в чем дело, она очень обрадовалась. Поприветствовала, сказала, что скоро зайдет к нам. По традиции у порога свекровь кинула к моим ногам свою шубу, чтобы я встала на нее. Так меня встретили. Народ здесь был дружный, трудолюбивый, доброжелательный», — говорит она.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Гибатова ушла из школы, чтобы ухаживать за свекровью, а после ее смерти устроилась страховым агентом, проработала 36 лет.

«Как я вышла на пенсию, стали поговаривать, что в деревне появится мечеть. В 2002 году ее построили. Говорили, что деньги на это дал Ильдар Закиров, помог с материалами Шайхулла Насыбуллин, со стройкой — Альберт Закиров. Муллой был Ногман Исмагилов. Перед открытием я по его просьбе помыла новые дощатые полы. Крыльцо привела в порядок родная сестра Нурбика, односельчанка Сакина апа вычистила асфальт лопатой от грязи», — рассказывает она.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Первый аш в доме Аллаха провели весной, в этот день Мавлию Гибатову назначили абыстой. Тогда она уже читала Коран в транскрипции, стала ходить в Ленино-Кокушкинскую мечеть, поступила в медресе «Мухаммадия» в Казани. Получив и практические, и теоретические знания, вплотную взялась за Салкын-Чишминскую мечеть. Делами они стали заниматься вместе с супругом, ведь в 2008 году он стал имамом.

Раз в год в мечети стараются организовать мусульманское застолье. Мавлия Гибатова десять лет обучала желающих религии.

«Мечеть должна быть. Если она есть, значит есть в селе духовная сила, божья милость и душевный покой. Если с раннего утра человек слышит азан, то и весь день у него будет благоприятный», — отмечает собеседница.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

С января 1941 года и до 15-летнего возраста жила в этой деревне Саяра Гильмулловна. С детства гордится отцом Гильмуллой Миннуллиным, первым учителем в селе. В 1929-1930 годах в рамках ликвидации безграмотности он обучал взрослых.

В 12 лет Саяра потеряла мать, которая два года тяжело болела. Старшие дети тогда уже выросли и покинули дом, поэтому на Саяре было все домашнее хозяйство: козы, корова, огород. Девочка от усталости засыпала во время уроков.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Овдовевший отец женится на другой, а Саяра после седьмого класса продолжила учебу в Пестрецах, жила в интернате. Девушка нашла в себе силы достойно устроиться в жизни.

Окончила Казанское полиграфическое училище, шесть лет работала в редакции газеты «Знамя труда» в Альметьевске, параллельно получила высшее образование. Год в этом же городе преподавала историю в школе.

В 1967 году с супругом, известным писателем и журналистом Марселем Зариповым, переехала в столицу Татарстана и 38 лет преподавала в родном полиграфическом училище. Удостоена звания «Заслуженный работник культуры РТ».

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Я выросла в красивой деревне, полной добрых, отзывчивых людей, — вспоминает она. — В какой дом ни зайдешь, везде тепло встречали, все двери были открыты нараспашку. Вечерами сидели на улице и слышали шум родниковой воды, которая била фонтаном. По 15 раз в день купались в Ушне. Здесь тропинки, которые я проложила в детстве. Нет уголка, куда не ступала моя нога. Ходили пешком за ягодами, грибами, орехами по пять километров».

Возвращаясь в наши дни, Саяру Гильмулловну беспокоит состояние высохшего и заброшенного колодца, это раньше было местом встречи односельчан. «Колодец поил водой всю деревню, не только людей, но и животных: коз, кур – всех. Когда в дома провели воду, его забросили», — сетует она.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Жители выразили благодарность уроженцу села, бывшему главе района Шайхулле Насыбуллину, от имени которого представителям старшего поколения раздали подарки по случаю юбилея села.