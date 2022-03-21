В Столбищах из детского сада эвакуировали более 200 детей и персонал из-за запаха гари

Сегодня утром по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о запахе гари из подвала детского сада «Сказка» на улице Заозерной в селе Столбищи Лаишевского района.

Администрация детсада эвакуировала 220 детей и 43 работников, никто из них не пострадал. В скором времени на место приехали пожарные. Они установили, что возгорания нет, в помещении бойлерной в подвале детсада произошло короткое замыкание. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.