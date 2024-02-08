В Стерлитамаке наградили школьника, который спас сестренку от похищения

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил 11-летнего школьника из Стерлитамака за смелый поступок. Как выяснилось, Аслан Калямов защитил младшую сестренку-первоклассницу Амилию от незнакомого мужчины. Об этом в своем телеграм-канале сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На днях дети возвращались из школы и уже почти дошли до дома. Аслан побежал открывать дверь подъезда, а в этот момент незнакомец подошел сзади к девочке, молча взял ее за руку и повел за собой.

Мальчик, не раздумывая, бросился на защиту сестры. Подбежав к мужчине и крикнув, чтобы тот немедленно отпустил ее, крепко взял Амилию за руку и потянул в сторону дома. Неизвестный мужчина в маске испугался и скрылся.

Ребята поднялись домой, где их встретила мама, которая сообщила о произошедшем мужу и позвонила в полицию.

Полицейским удалось найти подозреваемого. 18-летний местный житель признался, что попытался увести незнакомую девочку, но пояснить причину своего поступка не смог.

Владимир Колокольцев по достоинству оценил храбрость и мужество 11-летнего школьника. Согласно решению Министра внутренних дел Аслан Калямов удостоен Почетной грамоты МВД России.