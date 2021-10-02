В стенах Татарского театра оперы и балета на два дня развернулась «карамазовщина»

Фото: Владимир Васильев

Сцена Татарского театра оперы и балета имени Джалиля в эти дни принимает гастроли Театра балета Бориса Эйфмана. Театр уже хорошо знаком казанской публике, так что даже без широкого анонсирования билеты на выступления оказались раскуплены задолго до начала показов.

В этот раз санкт-петербургская труппа представила на суд казанского зрителя балет «По ту сторону греха».

Фото: © Владимир Васильев

Постановка 2013 года представляет собой субъективное пластическое прочтение Борисом Эйфманом романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

«По ту сторону греха» не является иллюстрированием романа Достоевского, потому зритель, желающий увидеть хореографический пересказ «Карамазовых», едва ли останется удовлетворен увиденным.

Фото: © Владимир Васильев

«По ту сторону греха» — самостоятельное произведение, где все внимание сконцентрировано на трех братьях, каждый из которых символизирует три составляющие человека: душу (Алексей), разум (Иван) и бренное тело (Дмитрий). Вместе они образуют единое целое — человека, а само действие по сути представляет собой его путь от богоборчества к богоискательству.

На протяжении всего действия зритель как бы заглядывает в душу каждого из братьев, проходя вместе с ними по дорогам их становления (или саморазрушения). Герои так или иначе приходят к осознанию Бога внутри себя, который здесь трактуется как абсолютное начало, верховный источник истины и морали. Влачить ли жалкое существование, уподобляясь греху, находясь в безверии («Если Бога нет, всё дозволено»), или же обрести себя в свободном мире, жить в гармонии с собой и своим окружением по высшим законам — основной вопрос, который поднимается в этой истории.

Фото: © Владимир Васильев

«Иван — это непростой персонаж по своей эволюции в контексте и произведения Достоевского, и спектакля. Он меняется колоссально: превращается из уверенного в себе молодого образованного студента, убежденного в том, что всё человеческое — гнилое и недостойное, ненавидящего карамазовщину в себе, в раскаявшегося, принявшего свои грехи, пришедшего к Богу с помощью своего брата Алексея», — рассказал о своем персонаже Артем Лепков.

Еще одной темой для размышлений становится вопрос оздоровления общества, выбора вектора развития его пути. И в диалоге Ивана и Алексея сталкиваются подхода к решению существующих проблем. Это диктатура, которая объединит слабых, потерявших путь людей и подарит им смирение, и утопическая свобода, счастье и духовное спасение каждого.

Фото: © Владимир Васильев

И если братья здесь находятся на перепутье, то с их отцом — Федором Карамазовым — всё уже ясно. Он здесь исчадие ада, олицетворение греховности во всех ее проявлениях, заложенных внутри каждого. Диалог отца и Алексея обретает особую символичность, когда последний буквально выбирается из пут отца, обрывая связь с ним и пороком.

«Хореография Бориса Яковлевича всегда очень точно транслирует основной замысел, идею. При этом он ставит так и вытаскивает из танцовщика то, что сам исполнитель или педагог никогда не вытащит. Он вытягивает что-то очень личное у каждого исполнителя и гармонично вплетает в общую канву», — заметил исполнитель партии Алексея Дэниел Рубин.

Фото: © Владимир Васильев

Интересно прослеживается трансформация личности Грушеньки, ее восхождение от греховности к богу. Ее изменения прослеживаются во всем — пластике, одежде и даже музыкальном сопровождении. Движения ее становятся мягче, яркие краски сменяются одеянием спокойных оттенков, а на смену цыганским мотивам приходят рахманиновские темы.

Фото: © Владимир Васильев

«По ту сторону греха» — пластическая трактовка вечных тем, беспокоивших самого Достоевского на протяжении всего его творческого пути, рассказанная современными как художественно-выразительными, так и техническими средствами.

Фото: © Владимир Васильев

Поразмышлять вместе с артистами санкт-петербургского балета Бориса Эйфмана о природе человеческого греха и путях духовного спасения казанцы могут на втором дне показа постановки, который состоится сегодня в Театре оперы и балета имени Джалиля.