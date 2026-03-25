В стартовом составе «Ак Барса» на второй матч с «Трактором» почти без изменений
«Ак Барс» объявил состав на второй матч стартового раунда плей-офф с «Трактором». Вместо Артура Бровкина в этой встрече выйдет Денис Комков.
Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев.
Защитники: Никита Лямкин, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Алексей Марченко (К),Степан Фальковский, Степан Терехов.
Нападающие: Александр Барабанов, Илья Сафонов, Артем Галимов, Александр Хмелевский, Кирилл Семенов, Нейтан Тодд, Григорий Денисенко, Михаил Фисенко, Дмитрий Яшкин, Артур Бровкин, Дмитрий Кателевский, Алексей Пустозеров, Радэль Замалтдинов.
Денис Комков заявлен в качестве 13-го нападающего.
Матч между «Ак Барсом» и «Трактором» пройдет в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.