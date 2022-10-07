Почти нонсенс: La Primavera представит соло духовых инструментов с камерным оркестром

В нынешнем сезоне Казанский камерный оркестр La Primavera планирует включать в концертные программы исполнителей на солирующих духовых инструментах. Об этом «Татар-информу» сообщил худрук и главный дирижер Рустем Абязов.

«Мы хотим показать самые разные инструменты, например такой необычный солирующий инструмент, как туба», – рассказал он.

Взаимодействие духовых в качестве сольных инструментов с камерным оркестром – расклад даже на мировой сцене нечастый. А выставить большой и «неповоротливый» с виду инструмент на сцену в роли солирующего – едва ли не нонсенс. Все же туба – типично оркестровый инструмент, который дает медной группе хороший и устойчивый бас.

«Когда я учился в Московской консерватории, у нас был тубист, который в кулуарах любил блеснуть чем-нибудь виртуозным, например “Полетом шмеля” Римского-Корсакова. Причем играл в очень приличных темпах. Особенно, после того, как пропустит стаканчик», – посмеялся дирижер.

По словам Абязова, делал он это исключительно в профессиональных целях – алкоголь помогает расслабить губы.

Что же касается приглашенного исполнителя Федора Шагова, ему дополнительный «допинг» не потребуется для исполнения «Вариаций в старинном стиле» Томаса Стивенса или Концертино для тубы с оркестром Яна Куцира 9 ноября в Казани.

В этот день казанцам предложат оценить и сочетание струнного коллектива с трубой Ильяса Невретдинова.

Свое искусство владение духовыми, точнее кларнетом, 26 октября продемонстрирует с оркестром и Артур Назиуллин, известный как гендиректор Башкирского симфонического оркестра.

Традиционный проект «Десятилеточное братство», посвященный выдающимся воспитанникам Средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории и ее выпускникам, в этом году также продемонстрирует «силы» солирующих духовых инструментов спецшколы.