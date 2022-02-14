В стартах «Лыжни России-2022» приняли участие более 21,5 тыс. казанцев

Участниками ежегодных массовых лыжных гонок «Лыжня России-2022» стали свыше 21,5 тыс. жителей и гостей татарстанской столицы. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава Комитета физкультуры и спорта Казани Альберт Салихов.

Он отметил, что прошедший уикенд стал настоящим праздником спорта для всей страны, в том числе — для татарстанской столицы. В субботу, 12 февраля, по всей стране прошел запуск массовой ежегодной гонки «Лыжня России». В Казани главный старт прошел на площадке, расположенной в Юдино. Всего же казанских площадок проведения мероприятия было четыре.

«С каждым годом „Лыжня России“ становится все более значимым событием в жизни нашего города. Участие в нем принимают все любители активного отдыха. <...> В забеге на 10 км принял участие прославленный российский лыжник Андрей Ларьков, двукратный призер Чемпионатов мира, призер Олимпийских игр 2018 года», — сообщил докладчик.

По словам Салихова, победители «Лыжни России-2022» были награждены кубками, медалями, дипломами и призами от партнеров мероприятия. При этом самой юной и самой возрастной участницам события было 5 и 80 лет соответственно.

«Всего же в массовых забегах на четырех площадках нашего города приняли участие более 21,5 тыс. любителей лыжных гонок», — резюмировал Альберт Салихов.