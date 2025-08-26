news_header_top
Общество 26 августа 2025 16:25

В старом здании театра Камала открылось Национальное собрание татар со всего мира

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В старом здании театра Камала проходит торжественное открытие «Национального собрания», проводимого Всемирным конгрессом татар.

«По статусу это собрание очень высокое и уступает только съезду. Мы в том году на заседании Национального совета приняли решение созвать его в августе, определили квоты, и тысячи делегатов в мае и июне были отобраны нашими активистами на местах, в странах, и прибыли сегодня. Впервые мы проводим Национальное собрание в формате организации трех форумов: форума татарской молодежи, форума татарских женщин и форума краеведов», – рассказал журналистам заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Для участия в масштабном мероприятии «Милләт җыены» («Национальное собрание»), организованном Всемирным конгрессом татар, в Казань приехало более 1000 делегатов из 68 регионов России и 27 стран зарубежья.

Форум начал свою работу сегодня, 26 августа, с торжественного открытия. Завершится он 28 августа в Театре оперы и балета им. М. Джалиля пленарным заседанием с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

