news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
9 июня 2021  10:48
Елена Симакова

В Казани появился новый мурал с восточной красавицей

news_top_970_100

В Казани появился новый мурал, на котором изображена восточная красавица. Об этом сообщается в официальном аккаунте Префектуры «Старый город». 

«Из тысячи точек, словно из бисера, вырисовывается яркая картина. Точки позволяют добавлять и прорисовывать мельчайшие детали», – отмечается в публикации.

Автор настенного полотна, размещенного на старой трансформаторной подстанции возле дома №25 по ул. Коротченко, — известный уличный художник Дамир Бозик. В ближайшем будущем композиция дополнится колокольней и Белым Барсом.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное