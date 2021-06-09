В Казани появился новый мурал с восточной красавицей

В Казани появился новый мурал, на котором изображена восточная красавица. Об этом сообщается в официальном аккаунте Префектуры «Старый город».

«Из тысячи точек, словно из бисера, вырисовывается яркая картина. Точки позволяют добавлять и прорисовывать мельчайшие детали», – отмечается в публикации.

Автор настенного полотна, размещенного на старой трансформаторной подстанции возле дома №25 по ул. Коротченко, — известный уличный художник Дамир Бозик. В ближайшем будущем композиция дополнится колокольней и Белым Барсом.