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Происшествия 29 апреля 2024 09:22

В Старом Дрожжаном трактор со сдвоенными колесами раздавил легковушку

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В Старом Дрожжаном трактор со сдвоенными колесами наехал на легковой автомобиль, сообщают пользователи социальных сетей.

Половина Сhevrolet Niva оказалась смята массивными колесами спецтехники. Повреждения пришлись на водительскую сторону машины.

Фото: © Соцсети

Информации о пострадавших нет.

#ДТП в Татарстане
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