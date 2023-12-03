В Старой водонапорной башне Свияжска откроется выставка об изразцах русского севера

8 декабря в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск», в выставочно зале «Старая водонапорная башня», состоится открытие выставки изразцов из собраний музеев Архангельской области «Рожденные в северном пламени. Архангелогородские и сольвычегодские изразцы». На выставке зрители смогут познакомиться с изразцовым искусством русского севера XVII — начала XX века.

В пресс-службе острова-града рассказали, что изразцы — это керамические плитки, используемые для облицовки каминов, печей и стен. Их важная техническая особенность — наличие с тыльной стороны коробчатого выступа — румпы, предназначенного для крепления, а также обеспечивающего необходимую теплоемкость и задержку сажи внутри себя.

При этом изразцы не только хорошо сохраняют тепло — по ним можно узнать о статусе и вкусах владельца. Их изготавливали в широком ассортименте для заказчиков разного достатка — от неполивных терракотовых до полихромных глазурированных.

Особое значение имеют образы, воплощенные на русских изразцах. Они очень разнообразны: от пейзажей и сцен охоты до диковинных птиц и фантастических цветов. Зачастую эти образцы можно трактовать как символы, имеющие религиозную природу и глубокий многослойный и порой противоречивый смысл.

Среди экспонатов выставки будут представлены изразцы конца XIX — начала XX века, а также комплекс старинных кирпичей с клеймами — предметами архитектурно-строительной керамики, к миру которой принадлежат и «главные герои» выставки. В целом подготовлено 80 экспонатов.

В экспозицию включены материалы по истории и культурному наследию Архангельска и Сольвычегодска, воспроизведения уникальных фресок конца XVI-XVII веков сольвычегодской Благовещенской церкви, построенной на средства Строгановых — известных предпринимателей и благотворителей.

Выставка будет работать до 25 февраля 2024 года.