В Старо-Татарской слободе в Казани отпразднуют Каз өмәсе

Старо-Татарская слобода в Казани станет местом, где отпразднуют национальный праздник Каз өмәсе (Гусиное перо). Напомним, праздник отметят 4 ноября, пишут в мэрии города со ссылкой на префектуру «Старый город».

В программе мероприятия: музыкально-театрализованное представление, мастер-класс по заготовке гусей на зиму, а также блины в качестве угощения.

Старт празднования – 11:00. Место сбора: ресторанный комплекс на ул. Ш. Марджани, 8.

Каз өмәсе – знаменательное событие в жизни каждой татарской деревни. По традиции поздней осенью, как правило с первым ледоставом, жители татарских сел все вместе обрабатывали мясо, перья и пух гуся. Этот процесс сопровождался песнями, танцами, веселыми играми. Также национальный праздник становился отличной возможностью для молодежи найти себе пару.