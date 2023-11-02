Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Старо-Татарской слободе в Казани отпразднуют Каз өмәсе
Старо-Татарская слобода в Казани станет местом, где отпразднуют национальный праздник Каз өмәсе (Гусиное перо). Напомним, праздник отметят 4 ноября, пишут в мэрии города со ссылкой на префектуру «Старый город».
В программе мероприятия: музыкально-театрализованное представление, мастер-класс по заготовке гусей на зиму, а также блины в качестве угощения.
Старт празднования – 11:00. Место сбора: ресторанный комплекс на ул. Ш. Марджани, 8.
Каз өмәсе – знаменательное событие в жизни каждой татарской деревни. По традиции поздней осенью, как правило с первым ледоставом, жители татарских сел все вместе обрабатывали мясо, перья и пух гуся. Этот процесс сопровождался песнями, танцами, веселыми играми. Также национальный праздник становился отличной возможностью для молодежи найти себе пару.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»