Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Старо-Татарской слободе прошел праздник «Шәҗәрә бәйрәме»
Праздник семейной родословной «Шәҗәрә бәйрәме» проходит в Старо-Татарской слободе Казани уже четвертый год. Сегодня можно было убедиться, что это событие собирает сотни гостей даже в непогоду.
«Несмотря на [не самую хорошую] погоду и будний день, люди приходят. Основное пожелание — чтобы люди знали свои семьи, потому что это основа и фундамент общества. Мы должны оставить будущим поколениям знания о своих отцах, дедушках и прадедах», — заявил имам-хатыб мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялетдинов.
Погода была действительно капризной. Днем сильный ветер едва ли не поднимал в воздух палатки пункта досмотра и торговые палатки, а легкий дождь загонял туристов в сувенирные лавки или местные кафе. Однако в пять часов вечера, когда праздник переместился с халяль-маркета к основной сцене, тучи разошлись.
Главными героями праздника стали семейные династии Минкиных, Сафиуллиных и Васильевых. Со сцены не раз было сказано, что родословная — одно из главных наследий человека с самого рождения. Камиль Минкин, которому в этом году исполнится 70 лет, знает 14 поколений своей семьи, его прабабушка приходилась двоюродной сестрой татарскомй ученому и просветителю Каюму Насыри. Он уверен, что хотя бы девять поколений своих предков может узнать каждый.
«Девять поколений обнаружить можно любому. Я о них узнал в архивах Татарстана», — пояснил Камиль.
На сцене праздника выступили народные и заслуженные артисты Татарстана, лауреаты премий, творческие дуэты и ансамбли. Концертная программа завершилась розыгрышем призов от спонсоров семейного мероприятия. Победителя ждут выходные в экодеревне «Трын-Трава».
Сцена была установлена на перекрестке улиц Каюма Насыри и Фатыха Карима. В сторону мечети по обе стороны улицы расположились лавки халяль-маркета. Здесь можно было приобрести украшения из серебра и дерева, парфюмерию и косметику, посуду и элементы традиционной одежды. Конечно же, был предусмотрен и фудкорт.
С другой стороны разместилась так называемая детская зона: прилавок центра генеалогии, палатка VR-развлечений, оружейная выставка Казанского танкового училища и непосредственно площадка детского Сабантуя.
Несмотря на то, что исследовать родословную может каждый самостоятельно, подобные услуги предлагают и специалисты. Так, генеалогический центр Рамиля Гаптрахманова готов раскрыть тайны восьми поколений конкретной семьи (примерно до XVIII века) более чем за 100 тыс. рублей. По словам основателя компании, в Москве стоимость такой услуги может превышать полмиллиона. Самым глубоким погружением Рамиль назвал 16 поколений — это XVI век, но с такими запросами приходит едва ли десятая часть клиентов.
В палатке NOVA VR гостей погружали в виртуальные глубоководные миры, сажали на американские горки и отправляли к космическим пиратам. Напротив них курсанты танкового училища демонстрировали детям и взрослым образцы настоящего стрелкового оружия: от пистолетов, карабинов и автоматов до станковых пулеметов.
На площадке детского Сабантуя, которую организовала педагог Гульнара, дети могли «сыграть в рыбалку», заняться изобразительным искусством или запрограммировать робота вместе с командой робототехников We Do.
В Год семьи в Татарстане тематических культурно-массовых мероприятий стало намного больше — ни одно событие не проходит мимо соответствующей тематики. Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева уверена, что важным элементом любого праздника были и остаются дети.
«Подобные мероприятия нужны, важны и многозначны. Их нужно проводить, потому что это про истоки, чтобы привлечь внимание к этой теме, потому что… Посмотрите, сколько здесь детей. Они получают здесь прививку семейного счастья, семейного иммунитета», — заметила в беседе с корреспондентом «Татар-информа» вице-премьер РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»