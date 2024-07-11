В Старо-Татарской слободе прошел праздник «Шәҗәрә бәйрәме»

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Праздник семейной родословной «Шәҗәрә бәйрәме» проходит в Старо-Татарской слободе Казани уже четвертый год. Сегодня можно было убедиться, что это событие собирает сотни гостей даже в непогоду.

«Несмотря на [не самую хорошую] погоду и будний день, люди приходят. Основное пожелание — чтобы люди знали свои семьи, потому что это основа и фундамент общества. Мы должны оставить будущим поколениям знания о своих отцах, дедушках и прадедах», — заявил имам-хатыб мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялетдинов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Погода была действительно капризной. Днем сильный ветер едва ли не поднимал в воздух палатки пункта досмотра и торговые палатки, а легкий дождь загонял туристов в сувенирные лавки или местные кафе. Однако в пять часов вечера, когда праздник переместился с халяль-маркета к основной сцене, тучи разошлись.

Главными героями праздника стали семейные династии Минкиных, Сафиуллиных и Васильевых. Со сцены не раз было сказано, что родословная — одно из главных наследий человека с самого рождения. Камиль Минкин, которому в этом году исполнится 70 лет, знает 14 поколений своей семьи, его прабабушка приходилась двоюродной сестрой татарскомй ученому и просветителю Каюму Насыри. Он уверен, что хотя бы девять поколений своих предков может узнать каждый.

«Девять поколений обнаружить можно любому. Я о них узнал в архивах Татарстана», — пояснил Камиль.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

На сцене праздника выступили народные и заслуженные артисты Татарстана, лауреаты премий, творческие дуэты и ансамбли. Концертная программа завершилась розыгрышем призов от спонсоров семейного мероприятия. Победителя ждут выходные в экодеревне «Трын-Трава».

Сцена была установлена на перекрестке улиц Каюма Насыри и Фатыха Карима. В сторону мечети по обе стороны улицы расположились лавки халяль-маркета. Здесь можно было приобрести украшения из серебра и дерева, парфюмерию и косметику, посуду и элементы традиционной одежды. Конечно же, был предусмотрен и фудкорт.

С другой стороны разместилась так называемая детская зона: прилавок центра генеалогии, палатка VR-развлечений, оружейная выставка Казанского танкового училища и непосредственно площадка детского Сабантуя.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Несмотря на то, что исследовать родословную может каждый самостоятельно, подобные услуги предлагают и специалисты. Так, генеалогический центр Рамиля Гаптрахманова готов раскрыть тайны восьми поколений конкретной семьи (примерно до XVIII века) более чем за 100 тыс. рублей. По словам основателя компании, в Москве стоимость такой услуги может превышать полмиллиона. Самым глубоким погружением Рамиль назвал 16 поколений — это XVI век, но с такими запросами приходит едва ли десятая часть клиентов.

В палатке NOVA VR гостей погружали в виртуальные глубоководные миры, сажали на американские горки и отправляли к космическим пиратам. Напротив них курсанты танкового училища демонстрировали детям и взрослым образцы настоящего стрелкового оружия: от пистолетов, карабинов и автоматов до станковых пулеметов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

На площадке детского Сабантуя, которую организовала педагог Гульнара, дети могли «сыграть в рыбалку», заняться изобразительным искусством или запрограммировать робота вместе с командой робототехников We Do.

В Год семьи в Татарстане тематических культурно-массовых мероприятий стало намного больше — ни одно событие не проходит мимо соответствующей тематики. Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева уверена, что важным элементом любого праздника были и остаются дети.

«Подобные мероприятия нужны, важны и многозначны. Их нужно проводить, потому что это про истоки, чтобы привлечь внимание к этой теме, потому что… Посмотрите, сколько здесь детей. Они получают здесь прививку семейного счастья, семейного иммунитета», — заметила в беседе с корреспондентом «Татар-информа» вице-премьер РТ.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.