В старинном храме в Пестречинском районе РТ состоялось первое за 90 лет богослужение

Первая за 90 лет божественная литургия состоялась в старинном Покровском храме в селе Янцевары Пестречинского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии. Богослужение совершил благочинный Пестречинского округа иерей Ярослав Петрущенков.

Молитвы и песнопения звучали на литургии на церковнославянском и кряшенском языках. В завершение вокруг храма был совершен пасхальный крестный ход.

Покровский храм был построен в 1884 году, в 1936 году церковь закрыли.