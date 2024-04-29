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В Стамбуле задержали боевиков ИГ* по подозрению в подготовке теракта
В Стамбуле спецслужбы Турции задержали группу предполагаемых боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые планировали совершить теракт с применением взрывчатки, сообщает ТАСС.
По словам главы Министерства внутренних дел Али Ерликая, операция была проведена в районе Бейкоз и привела к задержанию мужчины под инициалами, связанного с ИГ*.
Следствие установило, что он тестировал химические вещества с целью усилить мощность самодельной взрывного устройства и осуществить масштабный взрыв. Еще один человек был задержан на месте происшествия. Шесть других лиц, связанных с изготовительством взрывчатки, также были арестованы.
Во время операции было изъято значительное количество материалов, используемых для создания самодельных взрывных устройств.
*ИГ – запрещенная в РФ террористическая организация
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