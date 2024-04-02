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В Стамбуле в результате пожара погибли 25 человек
В Стамбуле в 16-этажном здании в деловом центре Гайреттепе случился крупный пожар, сообщает ТАСС.
В результате пожара погибли 25 человек. Еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, большая часть жертв – рабочие, которые вели строительные работы в подвальном помещении, в котором расположен ночной клуб. Там и начался пожар.
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