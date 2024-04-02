В Стамбуле в результате пожара погибли 25 человек

В Стамбуле в 16-этажном здании в деловом центре Гайреттепе случился крупный пожар, сообщает ТАСС.

В результате пожара погибли 25 человек. Еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, большая часть жертв – рабочие, которые вели строительные работы в подвальном помещении, в котором расположен ночной клуб. Там и начался пожар.