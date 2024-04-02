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Происшествия 2 апреля 2024 16:40

В Стамбуле в результате пожара погибли 25 человек

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В Стамбуле в 16-этажном здании в деловом центре Гайреттепе случился крупный пожар, сообщает ТАСС.

В результате пожара погибли 25 человек. Еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, большая часть жертв – рабочие, которые вели строительные работы в подвальном помещении, в котором расположен ночной клуб. Там и начался пожар.

#стамбул
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