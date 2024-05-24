В Стамбуле три человека погибли в перестрелке

Три человека погибли, и еще пять пострадали в Стамбуле из-за перестрелки, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг вечером в кафе на улице Аязма в Ускюдаре. По данным агентства, конфликт случился между двумя компаниями отдыхающих и перерос в перестрелку.

Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранители занимаются расследованием инцидента.