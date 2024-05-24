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Происшествия 24 мая 2024 10:37

В Стамбуле три человека погибли в перестрелке

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Три человека погибли, и еще пять пострадали в Стамбуле из-за перестрелки, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг вечером в кафе на улице Аязма в Ускюдаре. По данным агентства, конфликт случился между двумя компаниями отдыхающих и перерос в перестрелку.

Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранители занимаются расследованием инцидента.

#стамбул
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