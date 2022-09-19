В Стамбуле состоится выставка афганского каллиграфа, этнического татарина Ахмада Хекмата

Фото: «Татар-информ»

В Стамбуле пройдет выставка афганского каллиграфа, этнического татарина Ахмада Хекмат Татара, об этом журналисту «Татар-информа» рассказал глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар. Место выбрано неслучайно — город считается центром этого традиционного исламского искусства.

«Ахмад Хекмат Татар — один из известных каллиграфов Афганистана родом из Самангана. Созданные им шамаили являются украшением многих мечетей в Афганистане», — отметил Забихулло Надери Татар.

Каллиграфия в исламе возникла в процессе копирования Корана, который по канонам является творением Аллаха, поэтому каждое каллиграфическое написание имеет свой сакральный смысл. Многие мировые религии используют в молитвенных обрядах изображения (иконы). В исламе вместо икон используют каллиграфию. К ней мусульмане всегда относились как к точной науке: учитывалась высота вертикальных букв и протяженность слова в строке.



«Хаджи Ахмад никогда не берет за свою работу деньги. Считает, что Всевышний даровал ему этот талант и он обязан бескорыстно нести его людям. Он также передает свое мастерство подрастающему поколению. Активно занимается с воспитанниками наших татарских интернатов в Афганистане. Многие воспитанники являются инвалидами, пострадавшими от военных действий. А Хаджи Ахмад прививает детям любовь к жизни через искусство каллиграфии», — пояснил генеральный директор казанского Патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.