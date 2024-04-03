В Стамбуле прошли традиционные ифтары с участием проживающих в Турции татар

Фото: полномочное представительство Татарстана в Турецкой Республике

В Стамбуле в Священный месяц Рамадан прошли традиционные ифтары Торгового дома Татарстан с участием татар, проживающих в разных регионах республики. Об этом сообщает полномочное представительство РТ в Турецкой Республике.

1 и 2 апреля собрались члены «Общества и взаимопомощи казанских татар Стамбула» и студенты из Татарстана, обучающиеся в турецких вузах. Гостями стали также официальные лица Турции, дипломатическая и торговая миссии России в Турции, представители деловых кругов.

Фото: полномочное представительство Татарстана в Турецкой Республике

В общей сложности более 300 гостей имели возможность отведать традиционные татарские угощения. Вечер скрасило выступление музыкального коллектива «Кадим Альмет» Благотворительного фонда «Татнефть», который исполнил произведения музыкального-поэтического наследия народов Поволжья.

Фото: полномочное представительство Татарстана в Турецкой Республике

Ифтары проходят и в других регионах Турции, где компактно проживают представители татарской общины, в частности в городах Кютахья (3 апреля), Эскишехир (4 апреля) и в Анкаре (5 апреля).