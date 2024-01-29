В Стамбуле после стрельбы в церкви задержали жителя РФ

Полиция Турции задержала 47 человек по подозрению к причастности к стрельбе в церкви в Стамбуле, среди них есть россиянин, передает ТАСС.

По словам главы МВД Турции, задержанные доставлены в управление безопасности, где с них будут взяты показания относительно причастности к ЧП. Отмечается, что задержанные могут быть связаны с «Исламским государством»*.

Напомним, накануне около 11.40 по местному времени в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения. В результате погиб 51-летний турецкий гражданин.

По данным агентства, Генеральное консульство России в Стамбуле сообщило, что не получало обращений от соотечественников в связи с ЧП в храме.

*Запрещенная в РФ террористическая организация