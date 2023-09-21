Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Стамбуле открылся первый татаро-турецкий ресторан
В Стамбуле торжественно открылся первый в городе татаро-турецкий ресторан KAZANDA by Evren. Об этом «Татар-информу» сообщили в Полпредстве РТ в Турции.
Первыми посетителями заведения стали представители татарской общины Стамбула и других регионов Турции, студенты из Татарстана, обучающиеся в местных вузах, сотрудники Генерального консульства России в Стамбуле и Торгового представительства России в Турции, представители Башкортостана и Якутии, лица из турецких официальных и деловых кругов.
Для первых гостей ресторана были поданы национальные татарские блюда, приготовленные лучшими поварами из Татарстана.
Для публики также была организована концертная программа с участием известной ведущей Гульназ Сафаровой, заслуженного артиста РТ Айрата Ганиева, лауреата всероссийских и международных конкурсов Майи Сайфулиной и хореографического ансамбля «Казань».
Реализовали проект торговый дом «Татарстан» и турецкая компания Evren при поддержке Полномочного представительства РТ в Турции и Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»