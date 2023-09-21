В Стамбуле открылся первый татаро-турецкий ресторан

Фото: Полпредство РТ в Турции

В Стамбуле торжественно открылся первый в городе татаро-турецкий ресторан KAZANDA by Evren. Об этом «Татар-информу» сообщили в Полпредстве РТ в Турции.

Фото: Полпредство РТ в Турции

Первыми посетителями заведения стали представители татарской общины Стамбула и других регионов Турции, студенты из Татарстана, обучающиеся в местных вузах, сотрудники Генерального консульства России в Стамбуле и Торгового представительства России в Турции, представители Башкортостана и Якутии, лица из турецких официальных и деловых кругов.

Для первых гостей ресторана были поданы национальные татарские блюда, приготовленные лучшими поварами из Татарстана.

Фото: Полпредство РТ в Турции

Для публики также была организована концертная программа с участием известной ведущей Гульназ Сафаровой, заслуженного артиста РТ Айрата Ганиева, лауреата всероссийских и международных конкурсов Майи Сайфулиной и хореографического ансамбля «Казань».

Реализовали проект торговый дом «Татарстан» и турецкая компания Evren при поддержке Полномочного представительства РТ в Турции и Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.