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В Стамбуле обрушился жилой дом, под завалами находятся люди
В Стамбуле в районе Кючюкчекмедже обрушился трехэтажный жилой дом. Причина ЧП устанавливается, в район происшествия направлены подразделения спасателей. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба губернатора Стамбула.
По данным телеканала TRT Haber, к настоящему времени из-под завалов спасены двое пострадавших. Губернатор города Давут Гюль сообщил, что в результате обрушения пострадали семь человек.
«Инцидент произошел в районе 08:40. На первом этаже дома проводились работы. На верхних проживали люди. К настоящему времени спасены семь человек, жертв нет», — приводит слова губернатора телеканал TRT Haber.
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