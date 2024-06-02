В Стамбуле обрушился жилой дом, под завалами находятся люди

В Стамбуле в районе Кючюкчекмедже обрушился трехэтажный жилой дом. Причина ЧП устанавливается, в район происшествия направлены подразделения спасателей. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба губернатора Стамбула.

По данным телеканала TRT Haber, к настоящему времени из-под завалов спасены двое пострадавших. Губернатор города Давут Гюль сообщил, что в результате обрушения пострадали семь человек.

«Инцидент произошел в районе 08:40. На первом этаже дома проводились работы. На верхних проживали люди. К настоящему времени спасены семь человек, жертв нет», — приводит слова губернатора телеканал TRT Haber.