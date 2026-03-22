Происшествия 22 марта 2026 14:34

В Стамбуле обрушились два малоэтажных здания, под завалами есть люди

В районе Фатих в Стамбуле обрушились два малоэтажных здания, передает ТАСС.

По данным телеканала TRT, спасателям уже удалось вытащить из-под завалов пятерых человек. Поиски еще одного человека продолжаются. Пострадавшие доставлены в больницы.

Как сообщили в офисе губернатора Стамбула, в момент обрушения в домах находились пять жителей. Однако специалисты не исключают, что под завалами могут оставаться люди, и продолжают обследование территории.

Инцидент произошел в квартале Айвансарай – районе со старой застройкой. По предварительной версии, причиной обрушения могла стать утечка бытового газа.

#стамбул #Турция #обрушение
