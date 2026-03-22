В Стамбуле обрушились два малоэтажных здания, под завалами есть люди
В районе Фатих в Стамбуле обрушились два малоэтажных здания, передает ТАСС.
По данным телеканала TRT, спасателям уже удалось вытащить из-под завалов пятерых человек. Поиски еще одного человека продолжаются. Пострадавшие доставлены в больницы.
Как сообщили в офисе губернатора Стамбула, в момент обрушения в домах находились пять жителей. Однако специалисты не исключают, что под завалами могут оставаться люди, и продолжают обследование территории.
Инцидент произошел в квартале Айвансарай – районе со старой застройкой. По предварительной версии, причиной обрушения могла стать утечка бытового газа.