В Стамбуле обрушились два малоэтажных здания, под завалами есть люди

В районе Фатих в Стамбуле обрушились два малоэтажных здания, передает ТАСС.

По данным телеканала TRT, спасателям уже удалось вытащить из-под завалов пятерых человек. Поиски еще одного человека продолжаются. Пострадавшие доставлены в больницы.

Как сообщили в офисе губернатора Стамбула, в момент обрушения в домах находились пять жителей. Однако специалисты не исключают, что под завалами могут оставаться люди, и продолжают обследование территории.

Инцидент произошел в квартале Айвансарай – районе со старой застройкой. По предварительной версии, причиной обрушения могла стать утечка бытового газа.