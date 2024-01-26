В Штабе татар Москвы 28 января отпразднуют День студента

Фото: пресс-служба Штаба татар Москвы

28 января Штаб татар Москвы приглашает молодых людей присоединиться к студенческому вечеру «Яшьләр Якшәмбесе» по случаю Татьяниного Дня. На мероприятии гостей ждет зажигательная музыка, увлекательные беседы и чаепитие.

«У нас каждое воскресенье проводятся вечера для молодежи, где они могут пообщаться и познакомиться. В этот раз приурочим его к Дню студента», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе организации.

Фото: Штаб татар Москвы

Там также отметили, что для молодых посетителей штаба регулярно организовывают встречи с интересными людьми, музыкальные концерты и веселые застолья с блюдами национальной кухни. В дружной компании обсуждают самые разные темы. В частности, молодежи рассказывают о важности сохранения татарского культурного кода, родного языка и традиционных ценностях. Например, на предыдущей такой встрече 21 январ Рустэм Бигильдин рассказал о своей работе с поставками товаров из Китая и поделился «лайфхаками» торговли. Другой постоянный посетитель штаба Идрис Хасанов же обсудил с собравшимися глобальные проблемы человечества.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, ул. Большие Каменщики, д.2. Начало в 17:00. Вход свободный.