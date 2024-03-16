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В Штабе общественной поддержки Татарстана открылся ситуационный центр
15 марта в Штабе общественной поддержки Татарстана открылся ситуационный центр при участии регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Это событие – важная часть мероприятий, направленных на поддержку избирательной кампании в рамках выборов Президента РФ.
Руководитель Штаба общественной поддержки РТ Камиль Садриев отметил, что в эру информационных технологий гражданам должны обеспечить прозрачность и честность избирательного процесса.
«Открытие ситуационного центра в Республике Татарстан является ключевым шагом на пути к этой цели, позволяя нам не только оперативно выявлять и анализировать информацию, но и эффективно противодействовать любым попыткам искажения реальности. Мы уверены, что наше совместное с «Молодой Гвардией» усилие создаст надежную основу для защиты демократических ценностей и прав граждан в ходе выборов Президента», – цитирует спикера пресс-служба «Единой России».
Руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов, в свою очередь, рассказал о процессе работы центра.
«В рамках работы ситуационного центра участники будут собирать информацию о ходе проведения выборов, следить за повесткой. Всю собранную информацию будут передавать в Общественную палату РТ для того, чтобы в дальнейшем совместно с ЦИК и Ассоциацией юристов России был сформулирован квалифицированный ответ по поводу каких-либо нарушений. В случае, если оно подтвердится, информация будет отображаться в карте нарушений», – поделился он.
Также МГЕР планирует делать прямые подключения с наблюдателями в муниципальных районах Татарстана. Через подключения будут сообщать о явке в районах, наличии уникальных случаев.
Еще на открытии работники центра наглядно продемонстрировали технологии мониторинга, позволяющие в реальном времени отслеживать и анализировать информацию, касающуюся избирательного процесса. Всего в течение 3 дней задействован 21 человек.
Ситуационный центр будет функционировать до 17 марта включительно с 8:00 до 20:00. Его умение оперативно мониторить и анализировать информацию позволит своевременно реагировать на любые попытки дестабилизировать избирательный процесс.
Выборы Президента России стартовали 15 марта. В Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента России пройдут до 17 марта включительно. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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