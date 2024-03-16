15 марта в Штабе общественной поддержки Татарстана открылся ситуационный центр при участии регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Это событие – важная часть мероприятий, направленных на поддержку избирательной кампании в рамках выборов Президента РФ.

Руководитель Штаба общественной поддержки РТ Камиль Садриев отметил, что в эру информационных технологий гражданам должны обеспечить прозрачность и честность избирательного процесса.

«Открытие ситуационного центра в Республике Татарстан является ключевым шагом на пути к этой цели, позволяя нам не только оперативно выявлять и анализировать информацию, но и эффективно противодействовать любым попыткам искажения реальности. Мы уверены, что наше совместное с «Молодой Гвардией» усилие создаст надежную основу для защиты демократических ценностей и прав граждан в ходе выборов Президента», – цитирует спикера пресс-служба «Единой России».

Руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов, в свою очередь, рассказал о процессе работы центра.

«В рамках работы ситуационного центра участники будут собирать информацию о ходе проведения выборов, следить за повесткой. Всю собранную информацию будут передавать в Общественную палату РТ для того, чтобы в дальнейшем совместно с ЦИК и Ассоциацией юристов России был сформулирован квалифицированный ответ по поводу каких-либо нарушений. В случае, если оно подтвердится, информация будет отображаться в карте нарушений», – поделился он.

Также МГЕР планирует делать прямые подключения с наблюдателями в муниципальных районах Татарстана. Через подключения будут сообщать о явке в районах, наличии уникальных случаев.

Еще на открытии работники центра наглядно продемонстрировали технологии мониторинга, позволяющие в реальном времени отслеживать и анализировать информацию, касающуюся избирательного процесса. Всего в течение 3 дней задействован 21 человек.

Ситуационный центр будет функционировать до 17 марта включительно с 8:00 до 20:00. Его умение оперативно мониторить и анализировать информацию позволит своевременно реагировать на любые попытки дестабилизировать избирательный процесс.