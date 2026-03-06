В Штабе общественной поддержки «ЕР» женщин-волонтеров поздравили с наступающим 8 Марта

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Казани женщин-волонтеров поздравили с наступающим Международным женским днем. Мероприятие прошло в Штабе общественной поддержки «Единой России» в РТ, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

Организовали встречу партнеры штаба по федеральному проекту «Единые», республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». С 8 Марта поздравили представительниц волонтерских групп и организаций «ZOV» и «Тепло своих», а также сотрудниц Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова и активисток движения «Волонтеры-медики».

Поздравляемые не раз принимали участие в формировании и отправке конвоев в зону специальной военной операции, выступали инициаторами мероприятий патриотического толка и оказывали адресную поддержку семьям военнослужащих.

Общественниц поздравили депутат Государственного Совета РТ, руководитель движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов и заместитель руководителя штаба Анастасия Исаева. Волонтерам вручили именные благодарственные письма.

«В канун 8 Марта мы говорим спасибо нашим женщинам, которые ежедневно доказывают, что доброта и милосердие – это настоящая сила. Спасибо вам за ваши открытые сердца и неутомимую энергию! С праздником, дорогие женщины!» – обратилась к собравшимся Анастасия Исаева.

Во второй части встречи была организована работа интерактивных площадок. Гостий разделили на две группы: для первой профессиональный психолог провел сеанс арт-терапии, направленный на гармонизацию эмоционального состояния и снятие напряжения, а вторая приняла участие в интеллектуальной викторине «Бәйге», посвященной Международному женскому дню.

Завершило интерактивную программу знакомство с фотовыставкой, запечатлевшей различные моменты волонтерской деятельности. Экспозиция стала визуальным напоминанием о важности и значимости каждодневного труда присутствующих, отметили в пресс-службе ТРО партии «Единая Россия».