В Штабе общественной поддержки «Единой России» в РТ открылись социальные фотовыставки

Фото: tatarstan.er.ru

В Международный день инвалидов в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан представили две социальные экспозиции – фотопроект «5 оттенков красоты» и выставку «Недетские истории». Открытие прошло в рамках проекта «Штаб-ЭКСПО», сообщается на сайте партии.

Заместитель руководителя Штаба Анастасия Исаева подчеркнула, что проекты способствуют развитию культуры инклюзии, формированию эмпатии и поддержке людей с хроническими заболеваниями.

Фотопроект «5 оттенков красоты», созданный командой «Диабет в лицах» при участии блогера Киры Марченко, показывает истории женщин с сахарным диабетом. На снимках героини открыто демонстрируют следы от медицинских устройств, подчеркивая важность принятия особенностей своего тела.

О медицинской поддержке пациентов в Татарстане рассказала врач-эндокринолог Республиканской клинической больницы Чулпан Зайнуллина. По ее словам, в регионе развиваются современные методы лечения, реализуются образовательные программы и оказывается психологическая помощь, что помогает повысить качество жизни людей с диабетом.

Фото: tatarstan.er.ru

Особое внимание вызвала экспозиция «Недетские истории», представленная Благотворительным Фондом «Нестрашно». Его руководитель Светлана Изамбаева – первая женщина в России, открыто заявившая о своем ВИЧ-статусе, поделилась личным опытом и подчеркнула важность открытого разговора о ВИЧ и других диагнозах.

«Когда мы делаем видимыми темы ВИЧ или диабета, мы боремся с главным врагом – страхом и незнанием. Каждая фотография здесь – это шаг к тому, чтобы общество перестало бояться диагнозов и начало видеть в первую очередь человека», – отметила она.

Светлана Изамбаева откровенно рассказала о своем пути от страха к принятию и активной помощи другим. «Я живу с ВИЧ с 2002 года. Изначально я никому не говорила о своем статусе, даже маме... Но я решила открыть лицо, потому что поняла: если сегодня молчу, завтра еще одна девочка может остаться наедине со своим страхом», — поделилась она.

Сегодня Светлана – мать двоих здоровых детей, живое доказательство того, что приверженность лечению позволяет жить полноценной жизнью, создавать семью и не передавать вирус.

Также она рассказала о судьбах детей, чьи портреты вошли в экспозицию «Недетских историй». Прозвучала история 18-летней активистки, которая, скрыв свой статус от партнера и прекратив терапию, погибла. Были и другие рассказы – о детях, получивших ВИЧ при рождении или ставших жертвами насилия. Каждая история стала безмолвным, но красноречивым призывом к обществу – видеть, слышать и поддерживать.

Мероприятие показало, что искусство и открытый диалог способны эффективно разрушать барьеры страха и непонимания. После официальной части прошло живое обсуждение с участниками и организаторами.

Выставки доступны для посещения в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан до 30 декабря.